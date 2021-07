Bandiera Verde 2021 a Pozzallo

Economia Pozzallo

Per il settimo anno consecutivo, Pozzallo, ha ricevuto la bandiera verde. La cerimonia di consegna ad Alba Adriatica, comune italiano in provincia di Teramo, in Abruzzo. Franco Giannone, consigliere comunale, è stato delegato dal Sindaco, Roberto Ammatuna, a partecipare alla manifestazione per il ritiro della bandiera verde. La città di Giorgio La Pira, ha dato dimostrazione che per il settimo anno consecutivo le nostre spiagge siano a misura di famiglia con un mare che ha come caratteristica i bassi fondali oltre che ad attività ricreative, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, zone di relax e divertimento per i genitori.“Sono felice e onorato di ritirare la bandiera verde per l’anno 2021, ringrazio il Sindaco di Alba Adriatica, la dottoressa Antonietta Casciotti e il Presidente della bandiera verde dei pediatri, il professore Italo Farnetani” dice Franco Giannone che come sempre è vicino ai suoi concittadini e contribuisce nel suo piccolo a far splendere Pozzallo.

