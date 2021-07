Moda e spettacolo Moda

Loredana Roccasalva al Phenomena di Pescara con LR Coffa Lab Loredana Roccasalva al Phenomena di Pescara con LR Coffa Lab

Galllery

C’è anche la stilista Loredana Roccasalva di Modica tra le imprenditrici del Sud presenti al Phenomena, il primo e unico salone espositivo italiano dedicato esclusivamente alle imprenditrici del Sud che si sono distinte in tre settori d'eccellenza del Made in Italy: design, fashion e food. Phenomena si tiene all’Aurum di Pescara dall’8 all’11 luglio. La stilista Loredana Roccasalva è presente con il progetto LR Coffa Lab con cui è stata selezionata dall’Istituto Commercio Estero (ICE) per partecipare ad un premio che si chiama Phemomena. “Il progetto LR Coffa Lab – spiega la stilista Roccasalva - nasce a gennaio in un momento in cui si viveva il secondo lockdown per l’emergenza Covid. E’ un progetto che nasce dall’esigenza di ritornare a creare in un momento in cui la realtà che si viveva non era per niente positiva. Tutto ha origine attraverso un gruppo whatsApp che abbiamo messo a punto con Claudia Cavaliere e Marina Corona che vivono rispettivamente a Firenze e a L’Aquila e con cui sono legata da una storica amicizia.Fatto un gruppo whatsapp abbiamo dato vita a "Rinascita 2021”. La stilista Roccalsalva spiega che il progetto ha avuto inizio con LR Coffa Lab 25 che ricorre anche con i 25 anni di nascita dell’azienda. “LR Coffa Lab 25 è stata anche una maniera per reinventarsi e ricostruirsi - spiega la Roccasalva – e per rinascere in una nuova veste. Una veste che ci vede da un lato sostenitrici di quelle che sono le tecniche artigianali ovvero l’uncinetto, la lavorazione ai ferri, la lavorazione macramè e quindi ci vede come conservatri di queste tecniche antiche e dall’altro ci vede promotrici nel trasmettere queste conoscenze dalla tradizione al futuro”. Il progetto LR Coffa Lab è un laboratorio che reinterpreta le coffe. Si tratta di un progetto che nasce con un principio ovvero quello di rileggere la moda con il riuso e bandire gli sprechi. “Abbiamo preso dei vecchi tessuti dai magazzini, dei pullover che sono tornati a filo – aggiunge la Roccasalva - ed abbiamo dato vita a queste coffe. Sono coffe che accolgono un significato simbolico dell’oggetto ovvero un oggetto antico che attraverso l’elaborazione a mano da una nuova vita a materiale già usato. Queste coffe sono dei pezzi unici, sono tutte fatte a mano e non si possono creare pezzi simili. Ogni coffa è frutto di una collaborazione con Marina Corona e Claudia Cavaliere”.L'ideatrice di Phenomena, Michela Zio, nel giorno in cui il primo e unico salone espositivo italiano dedicato esclusivamente alle imprenditrici del Sud apre al pubblico, all'Aurum di Pescara, afferma:” Le imprenditrici raccontano il Sud nella maniera più bella con la quale si possa raccontare il made in italy: col cuore, con la tenacia e con il coraggio”. Abbinato al premio omonimo, il trade show tutto al femminile andrà avanti fino a domenica 11 luglio. L'Aurum diventa così la vetrina internazionale per 65 aziende a guida femminile, 26 delle quali abruzzesi. Tre i settori individuati: design, fashion e food. "Sono questi - dice Michela Zio - i biglietti da visita del made in Italy in Italia. Abbiamo cercato di dare uno spaccato dell'imprenditoria sulle tre eccellenze che il mondo ci riconosce e ci invidia".L'ideatrice dell'iniziativa si sofferma sul valore delle imprese al femminile: "Nel primo trimestre di quest'anno le imprese femminili del Sud hanno un piccolo 'più' davanti, contro il -30% del Nord. Sono a +0,93%. Vuol dire che c'è un bellissimo fermento. Al Sud - osserva Michela Zio - c'è una tale voglia di riscattarsi e di voler andare avanti a tutti i costi che le donne diventano protagoniste vincenti". Ideato e organizzato da Ifta (Independent Fashion Talent Association) con il sostegno di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ambito del Piano Export Sud - PES 2, di Regione Abruzzo, Agenzia di Sviluppo, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e del Comune di Pescara, Phenomena accende dunque i riflettori sul women's empowerment del Sud, dove vivono e lavorano imprenditrici che con responsabilità e tenacia mantengono saldo il timone anche nei momenti di difficoltà, investendo in valore e competenza.La cerimonia del premio Phenomena si svolgerà questa sera. Cinque le imprenditrici che saranno premiate. La conduzione della serata sarà a cura della giornalista Tiziana Panella.

C’è anche la stilista Loredana Roccasalva di Modica tra le imprenditrici del Sud presenti al Phenomena, il primo e unico salone espositivo italiano dedicato esclusivamente alle imprenditrici del Sud che si sono distinte in tre settori d'eccellenza del Made in Italy: design, fashion e food. Phenomena si tiene all’Aurum di Pescara dall’8 all’11 luglio. La stilista Loredana Roccasalva è presente con il progetto LR Coffa Lab con cui è stata selezionata dall’Istituto Commercio Estero (ICE) per partecipare ad un premio che si chiama Phemomena. “Il progetto LR Coffa Lab – spiega la stilista Roccasalva - nasce a gennaio in un momento in cui si viveva il secondo lockdown per l’emergenza Covid. E’ un progetto che nasce dall’esigenza di ritornare a creare in un momento in cui la realtà che si viveva non era per niente positiva. Tutto ha origine attraverso un gruppo whatsApp che abbiamo messo a punto con Claudia Cavaliere e Marina Corona che vivono rispettivamente a Firenze e a L’Aquila e con cui sono legata da una storica amicizia. Fatto un gruppo whatsapp abbiamo dato vita a "Rinascita 2021”. La stilista Roccalsalva spiega che il progetto ha avuto inizio con LR Coffa Lab 25 che ricorre anche con i 25 anni di nascita dell’azienda. “LR Coffa Lab 25 è stata anche una maniera per reinventarsi e ricostruirsi - spiega la Roccasalva – e per rinascere in una nuova veste. Una veste che ci vede da un lato sostenitrici di quelle che sono le tecniche artigianali ovvero l’uncinetto, la lavorazione ai ferri, la lavorazione macramè e quindi ci vede come conservatri di queste tecniche antiche e dall’altro ci vede promotrici nel trasmettere queste conoscenze dalla tradizione al futuro”. Il progetto LR Coffa Lab è un laboratorio che reinterpreta le coffe. Si tratta di un progetto che nasce con un principio ovvero quello di rileggere la moda con il riuso e bandire gli sprechi. “Abbiamo preso dei vecchi tessuti dai magazzini, dei pullover che sono tornati a filo – aggiunge la Roccasalva - ed abbiamo dato vita a queste coffe. Sono coffe che accolgono un significato simbolico dell’oggetto ovvero un oggetto antico che attraverso l’elaborazione a mano da una nuova vita a materiale già usato. Queste coffe sono dei pezzi unici, sono tutte fatte a mano e non si possono creare pezzi simili. Ogni coffa è frutto di una collaborazione con Marina Corona e Claudia Cavaliere”. L'ideatrice di Phenomena, Michela Zio, nel giorno in cui il primo e unico salone espositivo italiano dedicato esclusivamente alle imprenditrici del Sud apre al pubblico, all'Aurum di Pescara, afferma:” Le imprenditrici raccontano il Sud nella maniera più bella con la quale si possa raccontare il made in italy: col cuore, con la tenacia e con il coraggio”. Abbinato al premio omonimo, il trade show tutto al femminile andrà avanti fino a domenica 11 luglio. L'Aurum diventa così la vetrina internazionale per 65 aziende a guida femminile, 26 delle quali abruzzesi. Tre i settori individuati: design, fashion e food. "Sono questi - dice Michela Zio - i biglietti da visita del made in Italy in Italia. Abbiamo cercato di dare uno spaccato dell'imprenditoria sulle tre eccellenze che il mondo ci riconosce e ci invidia". L'ideatrice dell'iniziativa si sofferma sul valore delle imprese al femminile: "Nel primo trimestre di quest'anno le imprese femminili del Sud hanno un piccolo 'più' davanti, contro il -30% del Nord. Sono a +0,93%. Vuol dire che c'è un bellissimo fermento. Al Sud - osserva Michela Zio - c'è una tale voglia di riscattarsi e di voler andare avanti a tutti i costi che le donne diventano protagoniste vincenti". Ideato e organizzato da Ifta (Independent Fashion Talent Association) con il sostegno di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ambito del Piano Export Sud - PES 2, di Regione Abruzzo, Agenzia di Sviluppo, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e del Comune di Pescara, Phenomena accende dunque i riflettori sul women's empowerment del Sud, dove vivono e lavorano imprenditrici che con responsabilità e tenacia mantengono saldo il timone anche nei momenti di difficoltà, investendo in valore e competenza. La cerimonia del premio Phenomena si svolgerà questa sera. Cinque le imprenditrici che saranno premiate. La conduzione della serata sarà a cura della giornalista Tiziana Panella.