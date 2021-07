Giustizia, Salvini: Riforma primo passo ma quella vera sarÃ  referendum

Italia Roma

Giustizia, Salvini: Riforma primo passo ma quella vera sarà referendum Giustizia, Salvini: Riforma primo passo ma quella vera sarà referendum

GENOVA - ’’La riforma della giustizia approvata inConsiglio dei ministri è un primo passo. Noi siamo al governo conDraghi per riformare rivoluzionare e ammodernare questo Paese. Mala vera e sostanziale, definitiva e importante riforma dellagiustizia la fanno gli italiani firmando nelle piazze e neicomuni’’. Così il leader della lega Matteo Salvini a margine del50esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria aGenova. ’’Dopo trent’anni di chiacchiere e di mancate riforme,questi referendum saranno un aiuto a Draghi per correre nel suoprocesso riformatore e la garanzia che se qualcuno si metterà ditraverso in Parlamento, e penso ai 5 Stelle, saranno gli italianicon la firma e col voto per il referendum a dare veramente tempicerti certezza della pena e giustizia giusta’’, ha conclusoSalvini.

GENOVA - ’’La riforma della giustizia approvata inConsiglio dei ministri è un primo passo. Noi siamo al governo conDraghi per riformare rivoluzionare e ammodernare questo Paese. Mala vera e sostanziale, definitiva e importante riforma dellagiustizia la fanno gli italiani firmando nelle piazze e neicomuni’’. Così il leader della lega Matteo Salvini a margine del50esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria aGenova. ’’Dopo trent’anni di chiacchiere e di mancate riforme,questi referendum saranno un aiuto a Draghi per correre nel suoprocesso riformatore e la garanzia che se qualcuno si metterà ditraverso in Parlamento, e penso ai 5 Stelle, saranno gli italianicon la firma e col voto per il referendum a dare veramente tempicerti certezza della pena e giustizia giusta’’, ha conclusoSalvini.