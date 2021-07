TiramisÃ¹ alle fragole: ricetta estiva

Cucina Ricette

Il tiramisù alle fragole è un dolce goloso da realizzare. La ricetta del tiramisù alle fragole che elenchiamo è facile da preparare e fantastico da portare a tavola. Ecco gli ingredienti che occorrono per il tiramisù alle fragole:200 g savoiardi500 ml panna fresca250 g mascarpone300 g fragole400 ml succo d'arancia2 cucchiai zucchero semolato (per la bagna)4 cucchiai zucchero a velo (per la crema)1 cucchiaino estratto di vanigliatiramisù alle fragole: ingredienti per decorare200 g fragoleFoglioline di menta q.b.Gelatina neutra q.b. (opzionale)Tiramisù alle fragole: preparazione semplicePer prima cosa bisogna preparare la bagna e le fragole per il ripieno. In una terrina capiente mettete le fragole tagliate a cubetti, aggiungete lo zucchero semolato e bagnate con il succo d'arancia.Mescolate fino a sciogliere completamente lo zucchero, quindi fate macerare le fragole nel succo d'arancia per almeno mezz'ora.Nel frattempo preparate la crema. In una ciotola capiente mettete la panna, il mascarpone, lo zucchero a velo e l'estratto di vaniglia.Lavorate tutti gli ingredienti con una frusta elettrica fino ad ottenere una crema soda e ben montata. Conservate la crema in frigo fino al momento del suo utilizzo. Trascorsa la mezz'ora, prelevate con una schiumarola metà delle fragole messe a macerare e tenetele da parte. Frullate le fragole restanti direttamente nel succo di arancia; per questa operazione potete usare un classico frullatore o un frullatore ad immersione. Questa che avete appena realizzato sarà la bagna per i savoiardi. Siamo pronti per assemblare il tiramisù. Sporcate il fondo di una pirofila (la mia è quadrata e misura 25 cm di lato) con un paio di cucchiaiate di crema alla panna, quindi fate un primo strato di savoiardi ben imbevuti nella bagna di arance e fragole.Ricoprite tutto con un generoso strato di crema alla panna, quindi distribuite le fragole messe a macerare in precedenza. Fate un altro strato di savoiardi (sempre imbevuti nella bagna), quindi ricoprite con la crema di panna restante e livellate per bene. L’ideale è servire il tiramisù alle fragole dopo averlo tenuto per almeno 4 ore in frigo.

