Ragusa, cento famiglie senza acqua da giovedì: appello dei residenti

Quasi cento famiglie senza acqua da giovedì 8 luglio. Succede in via Cesare Terranova in zona Selvaggio a Ragusa. Il problema riguarda 7 palazzine dove abitano circa cento famiglie. “Da 3 giorni – ci racconta Sonia Scala, una residente – siamo senza una goccia d’acqua. La situazione è veramente pesante soprattutto quando si hanno dei bambini. Andiamo avanti con bidoni di acqua per poterci lavare e non solo. Ieri ho chiamato l’ufficio del Comune per sapere quando sarebbe arrivata l’autobotte con l’acqua e mi è stato riferito che non potevano darci una data esatta poichè nella giornata di ieri stavano consegnando l’acqua prenotata lo scorso 6 luglio in altre zone della città. Noi residenti al civico 12 volevamo anche rivolgerci ai privati per acquistare delle autobotti di acqua ma pare che il sindaco di Ragusa ha vietato anche questo.Siamo veramente esasperati e sollecitiamo il sindaco a trovare una soluzione a questo problema che ormai si presenta ogni anno ad inizio giugno”.

