Modica, Ã¨ morto Giorgio Barone: direttore di banca 45enne

Modica, è morto Giorgio Barone: direttore di banca 45enne

E’ morto a Modica a soli 45 anni il modicano Giorgio Barone, direttore di Banca Intesa a Ragusa. Giorgio è deceduto per un brutto male diagnosticatogli pochi mesi fa. Era molto conosciuto in città e nel territorio Ragusano per la sua professione a cui si dedicava con devozione e passione. Lascia i genitori, il fratello, la sorella, i nipotini. I funerali gi Giorgio si terranno lunedì 12 luglio alle 10 nella chiesa di San Luca a Modica. Tanti i messaggi postati su facebook per ricordare Giorgio.

