Covid Ragusa, 231 positivi: in aumento ricoverati in ospedale

Sono il lieve calo i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 10 luglio 2021. Tre i Comuni del Ragusano che sono Covid free: Monterosso Almo, Giarratana e Scicli. In totale oggi, 10 luglio, i positivi sono 231 di cui 213 in isolamento domiciliare, 12 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Il numero dei guariti dal coronavirus sono 12.501 mentre i morti sono stabili a 276. Vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:8 (-3) Acate4 Chiaramonte Gulfi49 (-2) Comiso0 Giarratana COVID FREE25 Ispica8 (-1) Modica0 Monterosso COVID FREE2 Pozzallo50 (-1) Ragusa21 Santa Croce Camerina0 Scicli COVID FREE46 (+2) VittoriaIn lieve aumento invece il numero delle persone ricoverate in ospedale. Ecco come sono distribuiti i ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: 10 nel reparto di Malattie Infettive e 1 in Rianimazione, 1 in area grigia (tutti residenti). Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 10 luglio, i dei test Covid: 157.550 tamponi molecolari, 30.529 test sierologici, 384.115 test rapidi per un totale di 572.194.

