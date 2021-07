Marina di Ragusa: Chi sporca non vale una cicca

Appuntamenti Ragusa

La Pro Loco Mazzarelli domenica 11 luglio lancia l’iniziativa #chi sporca non vale una cicca. Ci piace pensare che quest’anno la stagione estiva a Marina di Ragusa, iniziata già a giugno a causa del gran caldo soffocante, abbia goduto di ben tre inaugurazioni. Quella ufficiale con l’issabandiera del vessillo blu il 25 giugno, quella balneare vera e propria di domenica 4 luglio con un tappeto umano che, in cerca di refrigerio, ha ricoperto le spiagge sabbiose della frazione e dell’intera costa ragusana, e quella che vorremmo definire ecologica e ambientale che si terrà domenica 11 luglio a cura della Pro Loco Mazzarelli. La data scelta è quella della Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia a cui quella di Marina aderisce con lo slogan “chi sporca non vale una cicca”. “L’intento - spiega una nota della Pro Loco - è quello di sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e di coinvolgere chi fruisce delle spiagge a tenerle pulite: in particolare richiamare l'attenzione sulla enorme quantità di cicche che vengono "spente" nella sabbia”. L’appuntamento è alle 9.30 a Piazza Duca degli Abruzzi per ritirare guanti e sacchetti da riempire con i rifiuti trovati sull'arenile: verranno posizionati 6 boccioni-portacicche per invogliare fumatori e fumatrici ad utilizzarli durante il loro soggiorno in spiaggia. Ma l’iniziativa non si esaurisce domenica 11 luglio, infatti sarà replicata tutti i lunedì di luglio e agosto, appunto per tenere alta l'attenzione sulla necessità di adottare comportamenti corretti e virtuosi. Poi la Pro Loco Mazzarelli conclude “dedicare un pò del nostro tempo trascorso a mare per contribuire a mantenere puliti i luoghi che ci ospitano e che altri non rispettano: questa è la richiesta di tutte le Associazioni che sostengono l'iniziativa. Aderiamo e contribuiamo perchè: #chisporcanonvaleunacicca. (daniele distefano)

