Sport Ragusa

Pugilato: la ragusana Graziella Schininà in semifinale agli Europei Pugilato: la ragusana Graziella Schininà in semifinale agli Europei

Campionati europei di pugilato in Georgia, la ragusana Graziella Schininà arriva in semifinale. I complimenti del csen ragusa. il presidente Cassisi: grande traguardo. “Voglio ancora una volta fare i miei complimenti al maestro Emanuele Schininà e alla figlia Graziella per il grande lustro che, nel campo del pugilato, stanno dando all’intera provincia di Ragusa. Ai campionati europei junior, in fase di svolgimento a Tblisi, in Georgia, Graziella, infatti, ha raggiunto il traguardo della semifinale nei 48 chilogrammi dopo avere battuto per 5-0 l’ucraina Solovianova. Un cammino eccezionale da parte di questa atleta che, ne sono certo, riuscirà a regalarci ancora altre emozioni”.A dirlo è il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che mette in rilievo il grande lavoro svolto in fase di preparazione dallo stesso maestro Schninà e dallo staff tecnico che ha seguito Graziella, tra cui Ettore Fortezza. Già nelle scorse settimane, la giovane atleta ragusana aveva conquistato, a Roseto degli Abruzzi, dove si sono svolti i campionati italiani, il titolo nazionale 2021 junior di boxe femminile. “Merita tutta l’attenzione degli sportivi e degli appassionati – chiarisce ancora Cassisi – perché, al di là di come andrà a finire nel contesto di questi europei, ha già dimostrato di possedere stoffa da vendere. E possiamo certamente dire che la sua prospettiva è quella di crescere ulteriormente e di farci emozionare così come è accaduto finora”.

