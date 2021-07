Dieta zero carboidrati: quanto si perde? MenÃ¹ settimanale

Salute e benessere Diete

La dieta zero carboidrati è una una dieta che limita i carboidrati, che si trovano principalmente in alimenti zuccherati, pasta e pane. Ma come funziona e quanto si perde con la dieta zero carboidrati?Dieta zero carboidrati. Invece di assumere carboidrati, si prediligono cibi integrali, tra cui proteine naturali, grassi e verdure. Sono numerosissimi gli studi che dimostrano che le diete a basso contenuto di carboidrati possono causare perdita di peso e migliorare i marcatori di salute.Alcune di queste diete senza carboidrati, come la chetogenica, sono state di uso comune per decenni e sono oggi raccomandate da molti medici. Seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati significa mangiare meno carboidrati e una percentuale più alta di grasso, mantenendo un apporto normale di proteine.Dieta zero carboidrati: quanto si perde?Con una Dieta senza carboidrati è possibile perdere dai 4 ai 5 kg in una settimana ma eliminare completamente i carboidrati dalla propria alimentazione, ad un occhio attento, potrebbe manifestarsi come un’azione negativa per la nostra salute. Magari nel breve periodo potrebbe portare a incredibili risultati, ma nel lungo periodo potrebbe trasformarsi in una scelta poco sensata. Perché? La dieta senza carboidrati prevede un rigido regime alimentare che si basa essenzialmente sull’assunzione di proteine, vitamine e grassi (similmente alla Dieta Parker o Dieta Plank). I carboidrati, specialmente quelli assunti attraverso il consumo di pane e pasta, sono considerati come nemici pubblici.Quindi, la dieta zero carboidrati, che elimina in primis pane e pasta non presenta solo vantaggi. Può tuttavia essere un buon inizio per smaltire velocemente i kili di troppo e perdere 10 kg in un mese! Successivamente vi assesterete con una dieta bilanciata e controllata che preveda i carboidrati ma in misura regolata oppure potreste decidere di intraprendere diete diverse. A questo scopo, leggi anche il nostro articolo sulla Dieta a Zona.Dieta zero carboidrati: menù senza pane e pastaAbbiamo preparato un menù settimanale per la dieta zero carboidrati che elimina completamente pane e pasta, ma mantiene una piccola dose di legumi (che contengono carboidrati in bassa misura). L’obiettivo, infatti, è quello di limitare i rischi di un affaticamento di reni e fegato e contemporaneamente ottenere i risultati sperati. Per qualsiasi domanda o chiarimento non esitate a contattarci nei commenti!Dieta zero carboidrati: menù settimanaleLUNEDI – Proteine di carne e pesceColazione: con latte di mandorle (a basso contenuto calorico) o latte magroUn frutto o frutta secca(pesca, pera, mela, ananas, ecc)Pranzo: Petto di pollo (o tacchino) alla piastra con un cucchiaino l’olio evoRadicchio alla piastra (o invidia)Spuntino: yogurt magroCena: Merluzzo al vapore, verdura lessa (a scelta) con un cucchiaino di olio extra vergine di olivaMARTEDI – Legumi e pesceColazione: Latte magro con cacao magro in polvereFrutta o Frutta seccaPranzo: Fagioli Spagna lessati al pomodoro / aceto)zucchine lesse o alla griglia condite con un cucchiaino di olio evoSpuntino: pinoli e yogurtCena: spigola/orata/altro pesce al cartoccio con pomodoriniMERCOLEDI – Carne rossa e formaggio magroColazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta seccaPranzo: Filetto o Controfiletto di Vitello (max 300 grammi) con insalata verde mistaSpuntino: frutta secca e yogurtCena: Ricotta di mucca da latte scremato/parzialmente scremato, melanzane grigliateGIOVEDI – Affettato magro e pesceColazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta seccaPranzo: 150 grammi di bresaola. Verdura lessa a scelta (potete pensare anche al broccolo o ai cavoletti di bruxelles in inverno) con un cucchiaino di olio evoSpuntino: noci secche (10 grammi)Cena: Spigola alla piastra, asparagi lessiVENERDI – Frittata e legumiColazione: yogurt magroPranzo: frittata di albumeinsalata verde condita con un cucchiaino di olio evoSpuntino: Mandorle (10 grammi)Cena: Lenticchie lesse (100 grammi), pomodori conditi con un 1 cucchiaino di olio evoSABATO – Carne e PesceColazione: Latte magro/soia, frutta o frutta seccaPranzo: pollo alla piastra con pomodoriSpuntino: arachidi (10 grammi)Cena: Merluzzo lesso (300 grammi), pomodori e insalata conditi con un cucchiaino di olio evoDOMENICA – Affettato magro e legumiColazione: yogurtPranzo: Fesa di tacchino (150 grammi max)Spuntino: anacardi (10 grammi)Cena: zuppa di verdure e legumi (senza pasta)

