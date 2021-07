Giustizia, Anm Referendum? C'Ã¨ giÃ  ricco cantiere riforme

Italia Roma

Giustizia, Anm Referendum? C'è già ricco cantiere riforme Giustizia, Anm Referendum? C'è già ricco cantiere riforme

ROMA - ’’I referendum sono nel nostro sistema abrogativi, poi bisogna dare la parola al Parlamento. Farlo nel momento in cui il governo ha messo su un cantiere così ricco di riforme non lo comprendiamo’’. Lo dice il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, a proposito del referendum sulla giustizia in un’intervista a ’’Radio anch’io’’ su Radio1. Quelle della giustiuzia sono ’’riforme necessarie per l’erogazione dei fondi del Recovery, bisogna assumere responsabilmente questa consapevolezza. Sul dettaglio siamo pronti a collaborare con il nostro portato di esperienza e di contributi tecnici per migliorare dove possibile le proposte del governo’’.

ROMA - ’’I referendum sono nel nostro sistema abrogativi, poi bisogna dare la parola al Parlamento. Farlo nel momento in cui il governo ha messo su un cantiere così ricco di riforme non lo comprendiamo’’. Lo dice il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, a proposito del referendum sulla giustizia in un’intervista a ’’Radio anch’io’’ su Radio1. Quelle della giustiuzia sono ’’riforme necessarie per l’erogazione dei fondi del Recovery, bisogna assumere responsabilmente questa consapevolezza. Sul dettaglio siamo pronti a collaborare con il nostro portato di esperienza e di contributi tecnici per migliorare dove possibile le proposte del governo’’.