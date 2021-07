Appuntamenti Modica

Italia-Inghilterra, maxi schermi a Modica e Marina: divieti Italia-Inghilterra, maxi schermi a Modica e Marina: divieti

Maxi schermi in Piazza Matteotti e Piazza Mediterraneo: i divieti. Considerato che domenica 11 luglio 2021 è in programma la finale di calcio “Euro 2020” tra l’Italia e l’Inghilterra e che l’amministrazione comunale ha disposto l’impiego di due maxi schermi, rispettivamente in Piazza Matteotti e in Piazza Mediterraneo, attraverso i quali sarà proiettata la partita; Ritenuto che l’evento richiamerà centinaia di persone e che, dunque, si rende necessario attuare dei provvedimenti anche a tutela dell’incolumità pubblica, il Comando di Polizia Locale ha predisposto dei provvedimenti di viabilità per garantire la sicurezza per l’incolumità pubblica.Domenica, innanzitutto, sarà revocata la chiusura del tratto di Corso Umberto, compreso tra Piazza Monumento e il Duomo di San Pietro. Sarà, invece, chiuso il tratto compreso tra Piazza Monumento e Piazza Corrado Rizzone. Stesso provvedimento a Marina di Modica, dove sarà inibita la sosta in Piazza Mediterraneo, come da apposita segnaletica. I divieti saranno attuati dalle 20 alle 23.

Maxi schermi in Piazza Matteotti e Piazza Mediterraneo: i divieti. Considerato che domenica 11 luglio 2021 è in programma la finale di calcio “Euro 2020” tra l’Italia e l’Inghilterra e che l’amministrazione comunale ha disposto l’impiego di due maxi schermi, rispettivamente in Piazza Matteotti e in Piazza Mediterraneo, attraverso i quali sarà proiettata la partita; Ritenuto che l’evento richiamerà centinaia di persone e che, dunque, si rende necessario attuare dei provvedimenti anche a tutela dell’incolumità pubblica, il Comando di Polizia Locale ha predisposto dei provvedimenti di viabilità per garantire la sicurezza per l’incolumità pubblica. Domenica, innanzitutto, sarà revocata la chiusura del tratto di Corso Umberto, compreso tra Piazza Monumento e il Duomo di San Pietro. Sarà, invece, chiuso il tratto compreso tra Piazza Monumento e Piazza Corrado Rizzone. Stesso provvedimento a Marina di Modica, dove sarà inibita la sosta in Piazza Mediterraneo, come da apposita segnaletica. I divieti saranno attuati dalle 20 alle 23.