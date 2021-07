Politt vince la 12^ tappa del Tour, Pogacar resta in giallo

Sport Nimes

NIMES (FRANCIA) - Nils Politt conquista la dodicesima tappa del Tour de France 2021, la Saint-Paul-Trois-Chateaux-Nimes di 159.4 km, mentre Tadej Pogacar mantiene senza problemi la leadership della classifica generale. Il corridore tedesco della Bora-Hansgrohe vince la frazione in solitaria, ottenendo il primo successo in carriera nella Grande Boucle. Tappa molto ventosa e caratterizzata da una fuga di massa, con tredici corridori che prendono il largo sul gruppo maglia gialla fin dalle prime battute. Nel finale la lotta si infiamma ma lo scatto del tedesco risulta decisivo; beffati Erviti (Movistar Team) e Sweeny (Lotto Soudal). Nessuno scossone nella classifica generale, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che resta in giallo e conserva 5’18’’ di vantaggio su Rigoberto Uran (EF Education-Nippo).Luci dei riflettori puntate sulla tredicesima tappa di 219.9 km da Nimes a Carcassonne, in programma domani e con un solo GPM, la Cote de Pic-Saint-Loup (di quarta categoria).

