Dieta senza carboidrati, tra le diete più seguite al mondo per dimagrire: menù

La dieta senza carboidrati è tra le diete più seguite al mondo per dimagrire. Prima di vedere cosa mangiare in un esempio di menù settimanale vediamo in cosa consiste la dieta senza carboidrati per dimagrire.Dieta senza carboidrati per dimagrire: in cosa consiste?Prima di descrivere i vantaggi di una dieta senza carboidrati, è assolutamente necessario fare un po' di chiarezza relativamente al “mondo” delle diete a basso tenore di carboidrati.Non basta eliminare dalla propria dieta le 3 P, ossia pane, pasta e pizza, per poter parlare di dieta senza carboidrati. Con il termine “dieta senza carboidrati”, infatti, si intende un insieme di diversi modelli dietetici (come ad esempio le più note dieta a zona, dieta Atkins, dieta Dukan, dieta Scardsale e dieta chetogenica) che pur condividendo una restrizione dei carboidrati, presentano quadri metabolici diversi.Ancora una volta, usando la scienza come guida, potremmo descrivere:Le Diete Low Carb (a basso contenuto di carboidrati) come diete contenenti meno di 100 g di carboidrati al giorno. Per esser più chiari l’equivalente dei carboidrati contenuti in due frutti, due porzioni di verdure ed un panino da 50g;Le Very Low Carb Diet (a bassissimo contenuto di carboidrati) come diete contenenti tra i 20 ed i 70 g di carboidrati giornalieri (l’equivalente di un frutto e di una/due porzioni di verdure);Le Diete Chetogeniche, come diete con meno di 20 g giornalieri di carboidrati.Mentre la prima, risulta molto utile a fini dimagranti e assolutamente sicura dal punto di vista clinico, le ultime due invece vengono impiegate, sotto la supervisione attenta di un nutrizionista esperto, nel trattamento di particolari condizioni. Pertanto, quando parliamo di diete senza carboidrati, ci riferiremo per lo più a diete a basso tenore di carboidrati.Dieta senza carboidrati per dimagrire: menù completo dei 7 giorni settimanaliEcco la dieta per dimagrire in 7 giorni senza carboidratiLunedì: Colazione: un caffè senza zucchero,. 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evoMartedì: Colazione: caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo.Mercoledì: Colazione: caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo.Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro.Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.Venerdì: Colazione: caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.Sabato: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore.Domenica: Colazione: caffè senza zucchero. Uno yogurt bianco con frutta secca. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 150 g di bistecca. Broccoli al vapore. Merenda: 1 centrifugato di frutta e verdura. Cena: pasto libero.

