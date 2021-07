Lavoro Modica

Offerte di lavoro a Modica: Raro cerca personale

Offerte di lavoro a Modica. Raro, il primo conceptfood, che si trova a Modica Belvedere nel quartiere Dente, cerca personale per ampliamento del proprio organico. In particolare il nuovo “ristorante” cerca personale di sala anche con poca esperienza per servizio solo serale. Il personale sarà formato nella struttura. Il nuovo personale dovrà darà la disponibilità per luglio ed agosto. Per info e prenotazioni chiamare il 331 951 5301

