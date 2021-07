Italia Covid

Covid Italia, 1.394 nuovi casi e tasso allo 0,79%

ROMA - Numeri in crescita in Italia per quanto riguarda la diffusione del Covid. I nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.394, con un incremento di 384 casi nelle ultime in 24 ore, nonostante un calo di tamponi processati, 174.852. Dato che fa crescere il tasso di positività allo 0,79%. Leggera discesa dei decessi, oggi 13 (-1). I guariti sono 1.749, mentre gli attuali positivi scendono di 371 casi attestandosi su un numero totale di 41.469. La pressione sugli ospedali continua ad allentarsi. I pazienti ricoverati sono 1.197 (-37), stabili i pazienti in terapia intensiva, 180 con 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 40.092 persone.Sul fronte delle regioni, l’incremento maggiore si registra in Sicilia (219), seguita da Lombardia (215) e Campania (162).

