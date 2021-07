Catania coperta da cenere lavica Etna: nuova ordinanza del sindaco

Sicilia Catania

Il Comune Catania per fronteggiare l’emergenza della caduta della cenere lavica in città ha emanato un’ordinanza che prevede il limite di velocità 30 km/h per due giorni. Per fronteggiare lo stato di disagio e pericolosità per la copiosa ricaduta di materiale piroclastico dell'Etna sulla città e tutelare la pubblica incolumità dalle condizioni di gravissima criticità, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha emanato un'ordinanza fissando, per le prossime 48 ore, il limite di velocità in 30 Km/orari per la circolazione di cicli e motocicli in tutte le strade del territorio comunale. Dalla notte scorsa una decina di spazzatrici e numerosi operatori della nettezza urbana, stanno provvedendo con mezzi meccanici alla pulizia delle strade cittadine dalla sabbia vulcanica con servizi straordinari, provvedendo alla raccolta e allo smaltimento della cenere nei termini consentiti dalla legge.L'ordinanza del primo cittadino impone anche alla Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici di provvedere alla pulizia dei tombini e delle caditoie intasate dalla cenere vulcanica. Adeguata segnaletica per pericolo cenere vulcanica nelle direttrici Nord, Sud ed Ovest, è in fase di sistemazione nelle grandi arterie di ingresso in città, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni preesistenti ovvero l'eliminazione della cenere vulcanica dalle strade comunali; Ai cittadini, inoltre, viene fatto obbligo di depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità dei cassonetti utilizzati normalmente per il conferimento dei rifiuti e nella zona della differenziata di utilizzare appositi contenitori da depositare separatamente nel giorno stabilito per la raccolta del vetro.

