Pozzallo, Paoletta Susino (Pd): riflettori sui diritti delle donne

Pozzallo - La forte denuncia del Dipartimento regionale donne del Partito Democratico ha acceso i riflettori sul becero tentativo del centrodestra di abolire la doppia preferenza di genere dalle elezioni comunali, stimolando una grande mobilitazione in tutta la Sicilia, per una battaglia di democrazia che riguarda tutti, oltre il genere, oltre l’appartenenza. È per questo che il documento lanciato dal Dipartimento ha ricevuto una ampia adesione non solo negli ambienti di partito, dove l’impegno è stato ovunque massimo, ma in larga parte della società siciliana, a partire dal mondo del terziario, sindacale e associativo. Con il loro costante coinvolgimento, anche in Provincia di Ragusa, si continuerà a lottare senza sosta e senza tregua, affinché non solo non sia abolita la doppia preferenza di genere nella legge elettorale per i comuni, ma perché, come il ddl del PD propone, essa sia estesa anche alla legge elettorale siciliana.Queste sono le finalità e gli obiettivi dell'Assemblea per la Democrazia che si terrà il 21 luglio dalle 17:00 su Zoom e in diretta sulla pagina Facebook del PD Sicilia. All'assemblea sono invitati a partecipare anche esponenti di altri partiti, associazioni, sindacati e società civile che, insieme a noi, vogliano promuovere una grande mobilitazione a favore del compimento della democrazia paritaria anche in Sicilia, con l’estensione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale.

