Scenica festival Vittoria, teatro, circo e spettacoli dal 9 luglio

VITTORIA (RG) – Tutto pronto per l’inizio di Scenica Festival. Vittoria si appresta a trasformarsi in un grande palcoscenico per ospitare la 13^ edizione dell’appuntamento dedicato al teatro, al circo e alla musica. Dal 9 fino al 18 luglio, per due fine settimana, sono attesi artisti internazionali per tanti appuntamenti da non perdere. Sarà la compagnia Cirque Entre Nous ad aprire Scenica Festival, questo venerdì 9 luglio, alle ore 21.00, al Chiostro delle Grazie con replica sabato, sempre alle 21.00. Proporrà Entre Nous, l'incontro di quattro artisti attorno a tre pali cinesi e che regaleranno una grande esibizione di virtuosismo ed emozioni. Uno spettacolo dove amicizia, nostalgia, musica dal vivo e acrobazie vertiginose si mescolano per essere, prima di ogni cosa, un appello, nel riso e nel pianto, a guardarsi l’un l’altro e a condividere assieme un momento, dal primo all’ultimo minuto.Alle ore 22.00 dello stesso giorno, presso la Sala Mandarà, spazio a VU della Cie Sacékripa: uno spettacolo originale e visionario, il cui umorismo caustico punta a far svegliare l’ilarità del pubblico in un crescendo magnifico quanto inaspettato di coinvolgimento e bravura. Si tratta di uno spettacolo silenzioso, un’irresistibile lezione magistrale di teatro e manipolazione d’oggetti, che descrive scherzosamente le piccole ossessioni quotidiane di un uomo qualunque e attraverso queste manie ci porta in un universo incredibile. Replica sabato 10 luglio, sempre alle ore 22.00 in Sala Mandarà.Alla Furca è lo spettacolo che il duo Condorelli/Tringali proporrà sabato 10 luglio, alle ore 20.00 e alle ore 21.00, al Castello Henriquez, con replica domenica 11, stesso orario e luogo: un'amara fotografia sul presente e sul potere che logora internamente chi lo possiede. Si tratta della confessione di un piccolo potente, un leone di carta che si pente e allo stesso tempo si auto assolve, che trova ispirazione da un romanzo ambientato in un Medioevo vago e grottesco traslato nel mondo contemporaneo.Ultimo ospite del primo fine settimana di Scenica Festival è la Compañia de circo Eia che domenica 11 luglio, alle ore 20.00, al Chiostro delle Grazie, proporrà lo spettacolo circense Espera. Il pubblico sarà invitato a vivere in prima persona le acrobazie che avvengono in scena, trasformando così l’esibizione in un'occasione per condividere un'esperienza collettiva, con richiami ai riti popolari e all'importanza della partecipazione. Il programma in dettaglio è consultabile sul sito: www.scenicafestival.it. Tutti gli appuntamenti sono a capienza limitata, quindi è consigliato l’acquisto in prevendita online su: www.liveticket.it/santabriganti. Scenica Festival gode del patrocinio del Comune di Vittoria e del Ministero della Cultura e quest’anno è sostenuto anche dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Info point e biglietteria: Piazza del popolo 39, Vittoria (RG) - Tel 328 5782765 (no whatsapp); orari di apertura 11.00 - 13.00 e 18.00 - 20.00. Aggiornamenti e info sulle pagine social di Scenica Festival e Santa Briganti.

