WhatsApp lancia novità su messaggi vocali

WhatsApp lancia una nuova funzione per i messaggi vocali ovvero da la possibilità di riascoltare il messaggio prima dell’invio. Si tratta di un’ulteriore implementazione della funzionalità dei vocali, dopo la velocizzazione dell’ascolto (x1 e x2). Tuttavia, la novità sarà ancora più estesa. I messaggi audio di WhatsApp, infatti, saranno del tutto simili a quelli di Instagram. Durante la registrazione saranno visibili le onde sonore della nostra voce.WhatsApp e i messaggi vocali: risolto il problema delle gaffeWhatsApp, però, non si ferma con le novità. Oltre a un dispositivo di fatto “anti-gaffe”, l’app di Facebook offrirà un servizio più completo, con più opzioni da affiancare alla possibilità di snellire la pratica dell’ascolto. Su WABetaInfo, su Instagram, è già disponibile un video di prova, in cui viene mostrato l’invio di un messaggio vocale secondo le nuove funzioni. Un training che dimostra i vantaggi del nuovo metodo di invio dei vocali, bilanciato fra la consapevolezza di non poter più fare figuracce e una migliorata qualità dell’audio in sé. Nel video dimostrativo, viene mostrato come la registrazione del messaggio vocale faccia vedere la creazione delle onde della voce. Una volta premuto il tasto stop, il messaggio potrà essere riascoltato e, una volta controllato che non vi siano svarioni, si procederà all’invio.La stessa WABetaInfo precisa che altre novità potranno arrivare a breve, visto che WhatsApp sarebbe al lavoro anche su altri fronti. Anche questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, sia per le versioni Android che iOS. Non dovrebbe passare molto, però, perché arrivino sui dispositivi degli utenti.

