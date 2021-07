L'Italia vola in semifinale, affronterà la Spagna

Sport Euro2020

Nella partita più difficile e, fin ora, la più importante dell’Italia negli ultimi anni, gli azzurri tirano fuori la grinta in una prestazione di carattere, che vale l’accesso alle semifinali di Euro 2020. La nazionale affrontava il Belgio di Lukaku. Noi giochiamo bene e ci viene pure annullato un gol con Bonucci, il Belgio riparte e con i suoi fenomeni De Bruyne e Lukaku impegna Donnarumma, ma a passare in vantaggio siamo noi alla mezz’ora con una giocata incredibile di Barella. E poi ancora Italia, sul finire del primo tempo con Insigne che segna il 2-0 con il più classico dei suoi gol. Quando sembrava andare per il meglio, Di Lorenzo fa fallo in area su Doku, il più pericoloso dei suoi, e Lukaku accorcia le distanze.Nella ripresa resistiamo, ma perdiamo Leonardo Spinazzola, uno dei migliori sin qui: rottura del tendine d’Achille. Ma passiamo, il sogno azzurro continua, e dopo aver battuto “i diavoli rossi” adesso ci toccano le “furie rosse”. Si, perché nell’altro match del tabellone, la Spagna elimina ai rigori la Svizzera. Vantaggio per la squadra di Luis Enrique con un autogol di Zakaria, propiziato da Jordi Alba. Una distrazione però, stava per costare molto alla Spagna, perché un pasticcio della difesa roja, porta l’1-1 di Shaqiri. Dopo, qualche parata di Sommer a negare l’1-2 e si va ai rigori dove gli elvetici ne sbagliano tre, e sono eliminati dall’europeo, dopo essersi battuti valorosamente e buttato fuori i campioni del mondo in carica.Al contrario, non smette di sognare la Danimarca che batte anche la Repubblica Ceca e approda in semifinale, sognando un successo che manca dal lontano 1992. Le reti decisive sono quelle di Delaney, e Dolberg, che mette a segno un assist favoloso dall’esterno dell’Atalanta Mahele. Nel secondo tempo, Patrick Shick accorcia le distanze e raggiunge Cristiano Ronaldo a quota 5 gol, ma non è sufficiente. Danesi in semifinale. Infine, a Roma, tutto troppo semplice, quasi una formalità per l’Inghilterra contro l’Ucraina di Shevchenko. Non c’è storia dal primo minuto: apre le marcature Harry Kane dopo soli 4 minuti. Nella ripresa dilaga la nazionale di Southgate con Maguire, Henderson e ancora Kane.A Wembley l’Inghilterra sfiderà Danimarca per aggiudicarsi il pass per la finale, accompagnati dal coro dei tifosi “It’s Coming Home”.

