Covid Italia, 907 nuovi contagi e 24 decessi

Italia Coronavirus

ROMA - Raddoppiano i casi Covid in soli 24 ore in Italia. Sono 907 i nuovi positivi al Covid-19, ieri erano stati 480 ciò però a fronte di un numero quasi tre volte superiore di tamponi processati, 192.424 e che determina un tasso di positività in calo allo 0,47%. A calare pure i decessi, 24 (-7).I guariti sono 1.835 mentre gli attuali positivi scendono di 952 unità attestandosi su un numero totale di 42.759. Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali: 1.271 i ricoverati (-66), 187 i pazienti in terapia intensive (-4) e 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 41.121 persone. Sul fronte delle regioni la Sicilia è prima per nuovi casi (144), seguita da Lombardia (129) e Campania (108).

