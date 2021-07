Cronaca Vittoria

Ufficio Comune Vittoria, porta aperta nella notte Ufficio Comune Vittoria, porta aperta nella notte

La scorsa notte, una pattuglia di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria nel corso dei servizi di pattugliamento notturno, transitando in Via Bixio, notavano la porta d’ingresso aperta dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Vittoria, ma nessuno nei dintorni. I locali, di conseguenza, venivano immediatamente piantonati dalle Guardie Giurate e la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza allertava il Commissariato ed il Comando Polizia Municipale di Vittoria, che inviavano le pattuglie sul posto per il sopralluogo e rintracciavano i responsabili dell’Ufficio Comunale.Indagini in corso della Polizia Municipale.

La scorsa notte, una pattuglia di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria nel corso dei servizi di pattugliamento notturno, transitando in Via Bixio, notavano la porta d’ingresso aperta dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Vittoria, ma nessuno nei dintorni. I locali, di conseguenza, venivano immediatamente piantonati dalle Guardie Giurate e la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza allertava il Commissariato ed il Comando Polizia Municipale di Vittoria, che inviavano le pattuglie sul posto per il sopralluogo e rintracciavano i responsabili dell’Ufficio Comunale. Indagini in corso della Polizia Municipale.