Incidente stradale a Ragusa, scontro tra via Psaumida e via Nenni FOTO

Incidente stradale stamattina intorno alle ore 8 tra via Psaumida e via Pietro Nenni a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Nissan Qashqai, e un Piaggio Ape. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale che ha anche gestito il traffico in entrambe le vie.

