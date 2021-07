Cronaca Chiaramonte Gulfi

Grave incidente sul lavoro a Chiaramonte Gulfi: operaia ustionata

Grave incidente sul lavoro stamattina nella zona industriale in contrada Coffa a Chiaramonte Gulfi. Secondo le prime informazioni un’operaia ha riportato gravi ustioni in varie parti del corpo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 5118 che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata trasferita in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati del Cannizzaro di Catania. Ancora non si conosce la cusa e la dinamica esatte dell'incidente.

