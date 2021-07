Appuntamenti Ragusa

A Ragusa ritorna Melodica: si inizia con DanTango

RAGUSA – Ritorna la musica classica per nutrire l’anima e colorare le sere d’estate con sei appuntamenti che comporranno la 26esima stagione internazionale “Melodica” promossa come sempre dall’omonima associazione culturale, con la direzione artistica di Diana Nocchiero e con il patrocinio del Comune di Ragusa. Sei appuntamenti che si svolgeranno tutti nel chiostro all’aperto interno al Centro Commerciale Culturale di Ragusa (via Matteotti, n. 61) offrendo dunque spettacoli musicali di qualità con l’obiettivo anche di animare il centro storico della città durante i mesi di luglio ed agosto per poi concludere a settembre. Si inizia con il tango il prossimo 17 luglio con lo spettacolo musicale “DanTango” che prevede l’esibizione del Trio Accord composto da Gennaro Minichiello, violino, Giovanna D’Amato, violoncello e Ezio Testa, fisarmonica e con l’intervento di Nicole Millo, alla voce.Si proseguirà il 24 luglio con “Sogno Romantico” musiche straordinarie per clarinetto e pianoforte eseguite da Carlo Franceschi e Michele Innocenti, per poi proseguire con “Sonate e Fantasie, sotto un cielo di stelle” il 31 luglio con brani per flauto e pianoforte con due artisti stranieri, Sonja Sanders e Dietmar Gräf. Ben “432 vibrazioni dell’anima” caratterizzerà invece, con il suono della chitarra, il concerto del 13 agosto con una ricerca attentissima delle melodie derivanti dalle corde dello strumento che sarà suonato da Pablo Lentini Riva mentre il 22 agosto saranno le “Liriche d’amore”, nell’interpretazione canora unita al pianoforte, con Veronica Cardullo e Diana Nocchiero per raccontare in note le principali liriche del belcanto italiano.La conclusione della stagione, necessariamente ridotta a causa del covid per l’impossibilità di svolgerà in altro periodo al chiuso, avverrà l’11 settembre con un duo viola e pianoforte, con Dimitri Mattu e Angela Oliviero per il concerto “Nel tempo…a passo di danza”. “Melodica 26 guarda all’aspetto intimistico e al tempo stesso spirituale della musica. Per questo motivo ho deciso, da questa edizione, di aggiungere il sottotitolo “la musica dell’anima” perché si vuole sottolineare il valore della musica intesa come linguaggio dell’anima, capace di comunicare forti emozioni e sentimenti – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – Questo è soltanto uno degli aspetti più “potenti” della musica che nobilita l’essere umano e che la stagione concertistica internazionale Melodica vuole mettere in evidenza in questi sei appuntamenti estivi”.I concerti si terranno alle ore 21 con ingresso pubblico a partire dalle 20,30. Il ticket è di 10 euro, con la possibilità di acquistare gli ingressi per tutti i sei concerti a soli 30 euro. È obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208.

