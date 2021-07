Mancini: Spagna straordinaria, servirÃ  una grande partita

Sport Euro2020

LONDRA (INGHILTERRA) - ’’Quando c’è un buon rapporto tra tutti ci sono condizioni ottimali per stare insieme. E il rapporto che si è creato tra noi e i ragazzi è ottimo: vogliamo restare insieme fino alla fine e per questo servirà una grande partita contro la Spagna’’. Questo il desiderio espresso da Roberto Mancini alla vigilia della semifinale di Euro2020 in programma domani a Wembley. L’Italia arriva a Londra con il vento in poppa, ma il ct non si fida. ’’Anche la Spagna è in semifinale perchè ha fatto bene, come noi - ha spiegato il tecnico marchigiano - Loro sono pieni di giocatori di talento, noi anche, quindi penso che verrà fuori una bella gara. Noi favoriti? Speriamo che per una volta ci prendiate con i pronostici, ma sappiamo che non sarà cosi semplice. Io dico che abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno.Affronteremo una squadra straordinaria con un allenatore bravissimo che fa giocare bene le sue formazioni. Tensione? Prima no, perchè bisogna preparare la gara con freddezza. Ma poi sale e credo sia il bello di queste sfide’’. A Wembley domani sera potranno accedere praticamente solo i tifosi locali, viste le restrizioni imposte dal governo inglese a causa della pandemia. ’’E’ una cosa ingiusta - ha rimarcato Mancini - Devo dire che è meglio giocare davanti ad uno stadio pieno piuttosto che a poche persone. Ma trovo molto ingiusto che non ci siano tifosi italiani e spagnoli sugli spalti’’. Per quanto riguarda la formazione, Mancini non ha dubbi. ’’Le critiche a Immobile? Mi sembra che Ciro sia ancora la Scarpa d’Oro, uno degli attaccanti che ha fatto più gol in questi ultimi anni. In queste competizioni - ha dichiarato il ct - capita spesso che chi viene criticato poi alla fine risolva una partita o il torneo.Se Chiellini può reggere tre partite di fila? Noi speriamo di sì, se poi non dovesse farcela ci sono Acerbi e Bastoni in grande forma’’.

