Meteo Sicilia, oggi tregua afa poi torna caldo africano: previsioni

Un lunedì, oggi 5 luglio, di tregua per il gran caldo in Sicilia con vento ma comunque con temperature elevate fra i 32 e i 35 gradi. Da domani invece secondo le previsioni meteo torna l’afa ed il caldo. Ecco le previsioni meteo in Sicilia ed in Italia per i prossimi giorni.Meteo: oggi 5 luglioNord: La giornata sarà caratterizzata da ultimi rovesci sulla Venezia Giulia al primissimo mattino, poi il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con più nubi sugli Appennini, per il resto sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 28 e 32 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 31 gradi.Meteo: martedì 6 luglioNord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temporali sulle Alpi occidentali. Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi.Meteo: mercoledì 7 luglioNord: La giornata trascorrerà con il bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Da segnalare alcuni temporali, anche forti, in Val d’Aosta e su biellese e Val d’Ossola. Centro: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno sulle regioni peninsulari e un po’ più nuvoloso sulla Sardegna. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi.

