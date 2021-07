Ragusa: nemmeno lo sport unisce la politica

Politica Ragusa

A Ragusa nemmeno lo sport, vincente in questo caso, riesce a unire maggioranza ed opposizione. Ci riferiamo alla Ginnastica Airone Ragusa che alle recenti finali Silver summer edition di Rimini, si è ben distinta, portando tra l’altro a casa due titoli italiani. Immediatamente il capogruppo M5 al consiglio comunale, Sergio Firrincieli ha chiesto al sindaco di insignire la Ginnastica Airone Ragusa di una adeguata onorificenza, e indica eventuali modalità “sarebbe opportuno ricevere tutto il gruppo nell’aula consiliare così come fatto per altri protagonisti del mondo sportivo della nostra città, per manifestare ai tecnici e agli atleti tutta la riconoscenza della collettività ragusana rispetto al raggiungimento di traguardi di così alto livello. Siamo certi che il primo cittadino accoglierà la nostra istanza e che predisporrà il prima possibile un appuntamento per dare il giusto merito a questo straordinario organico di atleti che fanno del sacrificio, alla luce dei continui allenamenti sostenuti, uno dei propri punti di forza”.E la risposta alla proposta di Firrincieli che però, con riprovevole cattivo gusto, non viene nemmeno citato, arriva dal consigliere di maggioranza Daniele Vitale, delegato del sindaco per lo sport. Che afferma “facciamo i nostri migliori complimenti alla Ginnastica Airone Ragusa per avere fatto in modo che la nostra città conquistasse due titoli italiani alle finali Summer edition di Rimini. Ho già parlato con il sindaco e con l’assessore allo Sport Eugenia Spata. Entrambi mi hanno assicurato la loro attenzione affinché l’intera città possa esprimere un riconoscimento pubblico a questo gruppo di atleti e tecnici che, con grande sacrificio, sono riusciti a portare ai massimi livelli questa disciplina sportiva”. Secondo Vitale infatti “ogni realtà di Ragusa in grado di mettersi in grande evidenza, come ha fatto la Ginnastica Airone, merita l’assoluta considerazione da parte dell’ente di palazzo dell’Aquila. Lo abbiamo già fatto in passato e lo faremo in futuro quando se ne ripresenterà, speriamo il più possibile, l’occasione”.Insomma, ci verrebbe voglia di chiosare, “lo sport vittorioso è esclusivo appannaggio di amministrazione e maggioranza, guai alle opposizioni ad immischiarsi, tanto non verranno manco citate o ringraziate”.Che è quello che è successo poco tempo fa con la vittoriosa affermazione del ciclista Damiano Caruso al giro d’Italia: la proposta del capogruppo Pd Mario Chiavola in tempi non sospetti di far diventare il campione nazionale di ciclismo Damiano Caruso testimonial della pratica delle due ruote in città.fu ignorata dall’amministrazione che al contempo la fece sua tanto da far esclamare a Chiavola “il sindaco si appropria delle idee dell’opposizione”. Dunque, ciclismo o ginnastica, ci risiamo. (da.di.)

