La scala magica al Castello di Donnafugata: inizio scoppiettante

Appuntamenti Ragusa

RAGUSA – Inizio scoppiettante per la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa che ha regalato un fine settimana di divertimento e allegria al pubblico del Castello di Donnafugata. Sabato e domenica infatti gli attori iblei hanno dato il via all’11^ stagione di Palchi Diversi Estate al Castello con un’anteprima originale e sorprendente. La scala magica, questo il nome dello spettacolo, è stata una boccata di buonumore, un ritorno in piena sicurezza in uno dei posti più belli della provincia ragusana in compagnia del teatro di qualità e grazie ad attori come sempre eccezionali – l’allievo Alessio Barone ha persino scritto le musiche dello spettacolo. In apertura un breve prologo di Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso per presentare la fitta stagione estiva e poi spazio alla musica, alle canzoni e alle scene dal ritmo allegramente incessante.Il pubblico ha molto gradito lo spettacolo con tanti applausi; numerosissimi poi i bambini che hanno assistito e accompagnato le scene con le loro risate e il loro divertimento. Grande energia e grande esuberanza degli attori coinvolti, una compagnia straripante di sicurezza, scioltezza e padronanza che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli. I testi sono di Federica Bisegna che si è divertita a giocare sul rovesciamento e sullo stravolgimento delle favole più famose, collegando i testi di Capuana e di Rodari, poi musicati dal giovane Barone. Eccezionale , dinamica, divertente la regia di Vittorio Bonaccorso che è riuscito a trasformare la favola in un vero e proprio musical, stupendo e conquistando il cuore dei presenti. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, quella della Compagnia G.o.D.o.T. sarà una stagione estiva da non perdere.Prossimo appuntamento sempre sulla scalinata del Castello di Donnafugata è dal 24 al 26 luglio (ore 21.00) con L’Avaro di Molière, una nuova produzione della compagnia che sarà replicata poi dal 27 al 29 agosto e che è stata inserita anche nella stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Sarà una rappresentazione particolare che, pur seguendo la successione delle scene dell’opera originale, si discosterà da essa nell’esaltazione dei caratteri dei personaggi anche attraverso una scenografia insolita che non prevedrà le quinte.In cartellone ci sono poi I giganti della montagna di Luigi Pirandello, un’altra nuova produzione, e il ritorno di Con le ali dell'amore tratto da alcuni Sonetti di William Shakespeare.Sponsor di Palchi Diversi Estate al Castello sono Mediolanum (via Virgilio, 10 – Ragusa) e ARGO Software. A seguito delle restrizioni anti-Covid, i posti saranno numerati e limitati. Prevendita e prenotazioni presso MAISON GoDoT (Via Carducci, 265 - 273 Ragusa); solo prevendita presso Beddamatri (Via M. Coffa, 12 Ragusa); PARISI dal 1978 Gioielli e Ceramiche (Piazza Duca Degli Abruzzi, 2 Marina di Ragusa); Dimora del Carmine (Piazza Carmine, 17 Ragusa). Info: 339.3234452 - 338.4920769 - 327.7044022 - 328.2553313 info@compagniagodot.it. INGRESSO €.15 (Bambini €10)

