Barella: Il gruppo Ã¨ la nostra forza, in campo sempre per vincere

FIRENZE - La Spagna che ha vinto consecutivamenteEuropeo e Mondiale ha avuto ’’un centrocampo veramente incredibile, fatto di grandissimi calciatori. Anche qui ci sono grandissimi calciatori, speriamo di ripercorrere quel percorso e di fare ancora meglio’’. Lo ha detto il centrocampista azzurro Nicolò Barella in conferenza stampa a Coverciano in vista della semifinale con le Furie Rosse di Luis Enrique. ’’Bello ricevere tanti complimenti perchè abbiamo fatto e facciamo un lavoro importante ma - ha risposto il centrocampista dell’Inter, autore della rete dell’1-0 contro il Belgio, a chi gli chiedeva se lui, Jorginho e Verratti siano il fulcro di questa squadra - la forza di questa squadra è il gruppo che ci ha portato fino a qua e speriamo che ci porti fino alla fine ed anche nei prossimi anni’’. Secondo Barella ’’contro la Spagna sarà una bella partita, cercheremo di battere il loro centrocampo e vincere lapartita.Tutte e due le squadre cercano di avere il pallino del gioco, cercheremo di farlo noi e di goderci la partita in uno stadio fantastico’’, come Wembley, ha aggiunto Barella. Elogi per il ct Roberto Mancini, che ’’ci ha dato una mentalità vincente, ha fatto un grandissimo lavoro. Ogni gara la giochiamo per vincere, e giocheremo per vincere ogni gara da qui alla fine’’.

