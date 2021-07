Salute e benessere Capelli

Estate in piscina: come proteggere i capelli dal cloro

In estate c’è chi può andare al mare e chi invece per godersi un po' di sole si accontenta di andare in piscina. Ma che effetto ha il cloro sui capelli? Il cloro può danneggiare i capelli ed il cuoio capelluto. Ma come proteggere i capelli dal cloro quando si va in piscina? Ecco alcuni consigli utili per proteggere i capelli ed il cuoio capelluto dal cloro della piscina.

Per proteggere i capelli e il cuoio capelluto bisogna seguire alcuni consigli da mettere in pratica sia prima di entrare in piscina che dopo, vediamo quali. Come proteggere i capelli prima di entrare in piscina?

Prima di entrare in acqua è consigliato bagnare i capelli sotto la doccia. In questo modo i capelli, essendo già imbibiti di acqua, tenderanno ad assorbire meno cloro durante il bagno in piscina. L’ideale sarebbe utilizzare acqua fredda, così da sigillare le cuticole dei capelli, creando un primo scudo naturale. Usare una crema protettiva a effetto barriera è il secondo, fondamentale step pre-tuffo. Bene anche un prodotto a base di olio (ad esempio olio di cocco), utile a evitare che i capelli assorbano troppo cloro, oltre che districante e nutriente. Come proteggere i capelli quando si esce dalla piscina?

Quando si esce dalla piscina è fortemente consigliato risciacquare per un paio di minuti i capelli con acqua fredda, per eliminare i residui di cloro e cosmetici e far sì che lo shampoo e il balsamo possano penetrare più in profondità. Mai senza conditioner o maschera dopo la detersione, necessari per ripristinare la giusta idratazione nel capello, andando anche a lenire cuoio capelluto. In fase di styling, bene uno spray idratante e districante senza risciacquo, da applicare sui capelli prima di asciugarli con il phon. Che, ovviamente, andrà impostato su una temperatura medio-bassa, per evitare di aprire le cuticole.