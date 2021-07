Salute e benessere Diete

Dieta estiva facile: menù per perdere i chili di troppo. La dieta estiva facile aiuta a perdere i chili di troppo senza lo stress di rinunciare a tutto e senza lo stress di patire la fame. La dieta estiva per dimagrire e perdere i chili di troppo mangiando un po' di tutto è semplice da seguire. La dieta estiva si basa su un programma alimentare che può essere in linea di massima seguito senza grandi sacrifici ed aiuta a perdere chili in eccesso in modo salutare. Esso infatti comprende una grande varietà di cibo e non esclude a prescindere i dolci. E' molto vario ed equilibrato: se seguito correttamente, consente di eliminare i grassi in modo semplice ed efficace, evitando l'effetto "yo-yo".

LUNEDI

Colazione: Un bicchiere di latte parzialmente scremato, una barretta ai cereali

Spuntino: 2 prugne

Pranzo: 70 g di pasta al pomodoro fresco, 50 g di prosciutto crudo + insalata mista

Merenda: uno yogurt magro

Cena: 200 g di pesce dal vapore, zucchine lesse al limone, 50 g di pane integrale

MARTEDI

Colazione: Un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 3 fette biscottate integrali con miele

Spuntino: Un frullato di ananas fresco

Pranzo: 70 g di riso e zucchine, 100 g di ricotta

Merenda: Un frullato di albicocche

Cena: 150 g di tacchino con melanzane alla griglia, 50 g di pane integrale MERCOLEDI

Colazione: Un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 30 gr di cereali

Spuntino: Una pera

Pranzo: 200 gr di minestrone freddo senza legumi e patate

Merenda: una barretta ai cereali

Cena: 140 g di spezzatino di vitello con insalata mista, 50 g di pane integrale

GIOVEDI

Colazione: Un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 3 fette biscottate integrali con marmellata

Spuntino: Un frullato con anguria e prugna

Pranzo: 70 g di pasta con fagiolini, 70 g di bresaola

Merenda: uno yogurt magro

Cena: tonno al naturale con 180 g di peperoni arrostiti VENERDI

Colazione: Un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, 3 fette biscottate integrali con miele

Spuntino: Una pesca

Pranzo: 70 gr di pasta con legumi

Merenda: Un frullato di frutti rossi

Cena: 150 gr di pollo arrosto senza pelle, 170 gr di fagiolini al limone, 50 g di pane integrale

SABATO

Colazione: Un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, una barretta ai cereali

Spuntino: 3 prugne

Pranzo: una mozzarella light con insalata di pomodori e basilico, 50 gr di pane integrale

Merenda: un frullato di pesca e anguria

Cena: una pizza margherita piccola DOMENICA

Colazione: cappuccino con latte magro e una fetta di torta allo yogurt fatta in casa

Spuntino: Uno yogurt magro

Pranzo: 70 gr di pasta con ragù di pollo

Merenda: Una porzione di gelato allo yogurt e kiwi

Cena: 180 gr di pesce alla griglia con verdure miste, 50 g di pane integrale