Italia Inps

Assegno Inps figli fino a 18 anni: domanda e requisiti Assegno Inps figli fino a 18 anni: domanda e requisiti

Assegno Inps per ogni figlio fino a 18 anni, ecco come fare la domanda dal 1 luglio e i requisiti. L'assegno unico temporaneo è il sussidio che può richiedere chiunque abbia figli minori di 18 anni. Andrà a sostituire gli altri sussidi previsti finora e sarà erogato dall’INPS da oggi 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, con procedura semplificata (qui sotto i dettagli).L’assegno è presente nel decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (art. 1).Assegno Inps figli fino a 18 anni: cos'è?L'assegno Inps temporaneo di luglio è una misura che coprirà, da oggi e fino a fine anno, l’attivazione dell’assegno unico e universale – previsto dai decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021 (n. 46).In attesa della loro attuazione, quindi, vediamo i requisiti e le modalità per richiedere il sussidio.Assegno Inps figli fino a 18 anni: quali sono i requisiti?Quali figli? L’assegno unico è concesso per figli minori di 18 anni, compresi minori adottati e in affido preadottivo.Assegno Inps figli, quali destinatari? Potranno fare richiesta:lavoratori autonomi;disoccupati;coltivatori diretti, coloni e mezzadri;titolari di pensione da lavoro autonomo;nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare).Per tutte le altre categorie, fino al 31 dicembre, è prevista una maggiorazione dei sussidi già esistenti.Assegno Inps figli: quali requisiti? I requisiti per ricevere l’assegno sono:essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno (o del diritto di soggiorno permanente). Chi è extracomunitario deve avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di almeno 6 mesi);essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi;essere in possesso di un ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021). Assegno Inps figli: come si richiede?È possibile richiedere l’assegno unico temporaneo all’INPS, una sola per ciascun figlio, presentando la domanda:sul portale web dell’INPS, alla pagina dedicata. Bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti: codice PIN (rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 (o superiore); Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS);attraverso il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);attraverso un Patronato, utilizzando i servizi gratuiti dedicati.Assegno Inps figli: quali tempistiche? Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.Dal 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. Assegno Inps figli: quali sono gli importi?L’assegno ha un importo mensile per ciascun figlio che cambia secondo i livelli ISEE. Assegno Inps figli: in sintesi sono previste:una soglia minima ISEE fino a 7.000 euro per gli importi in misura piena: 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli; 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;una soglia massima ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale non è possibile richiedere l’assegno unico temporaneo.Vi è comunque una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore disabile. Assegno Inps figli fino a 18 anni: come viene erogato?L’assegno viene corrisposto al genitore richiedente tramite:accredito su conto corrente;bonifico domiciliato;carta di pagamento con IBAN;libretto postale.Nel caso di genitori separati o divorziati, inoltre, il pagamento dell’assegno unico:è diviso al 50% tra genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore;è effettuato all’unico genitore richiedente previo accordo tra i genitori separati o divorziati.

Assegno Inps per ogni figlio fino a 18 anni, ecco come fare la domanda dal 1 luglio e i requisiti. L'assegno unico temporaneo è il sussidio che può richiedere chiunque abbia figli minori di 18 anni. Andrà a sostituire gli altri sussidi previsti finora e sarà erogato dall’INPS da oggi 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, con procedura semplificata (qui sotto i dettagli).

L’assegno è presente nel decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (art. 1).

Assegno Inps figli fino a 18 anni: cos'è?

L'assegno Inps temporaneo di luglio è una misura che coprirà, da oggi e fino a fine anno, l’attivazione dell’assegno unico e universale – previsto dai decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021 (n. 46). In attesa della loro attuazione, quindi, vediamo i requisiti e le modalità per richiedere il sussidio.

Assegno Inps figli fino a 18 anni: quali sono i requisiti?

Quali figli? L’assegno unico è concesso per figli minori di 18 anni, compresi minori adottati e in affido preadottivo.

Assegno Inps figli, quali destinatari? Potranno fare richiesta:

lavoratori autonomi;

disoccupati;

coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

titolari di pensione da lavoro autonomo;

nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare).

Per tutte le altre categorie, fino al 31 dicembre, è prevista una maggiorazione dei sussidi già esistenti. Assegno Inps figli: quali requisiti? I requisiti per ricevere l’assegno sono:

essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno (o del diritto di soggiorno permanente). Chi è extracomunitario deve avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di almeno 6 mesi);

essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi;

essere in possesso di un ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021). Assegno Inps figli: come si richiede?

È possibile richiedere l’assegno unico temporaneo all’INPS, una sola per ciascun figlio, presentando la domanda:

sul portale web dell’INPS, alla pagina dedicata. Bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti: codice PIN (rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 (o superiore); Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

attraverso il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

attraverso un Patronato, utilizzando i servizi gratuiti dedicati. Assegno Inps figli: quali tempistiche? Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Dal 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Assegno Inps figli: quali sono gli importi?

L’assegno ha un importo mensile per ciascun figlio che cambia secondo i livelli ISEE.

Assegno Inps figli: in sintesi sono previste:

una soglia minima ISEE fino a 7.000 euro per gli importi in misura piena: 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli; 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

una soglia massima ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale non è possibile richiedere l’assegno unico temporaneo. Vi è comunque una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore disabile.

Assegno Inps figli fino a 18 anni: come viene erogato?

L’assegno viene corrisposto al genitore richiedente tramite:

accredito su conto corrente;

bonifico domiciliato;

carta di pagamento con IBAN;

libretto postale.

Nel caso di genitori separati o divorziati, inoltre, il pagamento dell’assegno unico:

è diviso al 50% tra genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore;

è effettuato all’unico genitore richiedente previo accordo tra i genitori separati o divorziati.