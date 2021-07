Economia Ragusa

Altre 15 tonnellate di rifiuti pericolosi rimosse dalle strade ragusane. Prosegue senza soluzione di continuità l'attività di bonifica dai rifiuti pericolosi contenenti amianto (E.E.R. 17 06 05) dal territorio della provincia iblea, disposta dal Commissario Straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa Salvatore Piazza. Nella giornata di giovedì 1 e venerdì 2 luglio sono stati rimossi e conferiti presso impianto di smaltimento e recupero, debitamente autorizzato, 46 big bags appositamente omologati per il peso complessivo di 14.465 chilogrammi di rifiuti contenenti amianto raccolti sui territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina. L'attività di bonifica continuerà anche durante il periodo estivo in tutti i Comuni che ne faranno richiesta, in ottemperanza del protocollo di intesa siglato coi sindaci del territorio provinciale.

