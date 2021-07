Cronaca Monte Rosa

Morte due alpiniste sul Monte Rosa, salvo terzo disperso Morte due alpiniste sul Monte Rosa, salvo terzo disperso

AOSTA - Tragedia sul Monte Rosa, dove sono morte due alpiniste. E’ questo il bilancio di un complesso salvataggio iniziato ieri sera da parte Soccorso Alpino Valdostano per la ricerca e il recupero di tre alpinisti italiani, due donne e un uomo, che erano dispersi. Durante la notte i tre sono stati raggiunti sotto la Pyramide Vincent, a quota 4150 metri e portati al rifugio Mantova. Le due donne sono decedute a causa dell’ipotermia. L’uomo, ipotermico e con congelamenti, è stato portato in ospedale in Svizzera. Le squadre di soccorso, formate da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano a cui si sono aggiunti i soccorritori di Alagna e del Sagf di Cervinia, hanno operato in condizioni estreme a causa della bufera e del vento forte, che ha impedito all’elicottero di Air Zermatt di avvicinarsi al luogo del recupero.Gli svizzeri sono poi riusciti, in tarda notte, a raggiungere il Mantova. Le due donne, nonostante le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, sono decedute. Le condizioni dell’alpinista portato in ospedale non destano preoccupazione.

