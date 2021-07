Cronaca Messina

Esce per compare le pizze e si schianta con la moto: morto 35enne

Un motociclista di 35 anni ieri era uscito per comprare le pizze ma si è schiantato con la moto ed è morto. Il 35enne, M.T., lascia la moglie e due figli piccoli. Il tragico incidente mortale è avvenuto a Ficarra, in provincia di Messina. L'uomo viaggiava a bordo della propria moto quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro proprio all'ingresso del paese. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvare il 35enne.

