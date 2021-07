Sport Formula 1

Verstappen ancora in pole a Spielberg, Ferrari fuori da top 10 Verstappen ancora in pole a Spielberg, Ferrari fuori da top 10

SPIELBERG (AUSTRIA) - Max Verstappen conquista la pole position nel GP di Austria di Formula 1. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red Bull firma il miglior giro in 1’03″720. In prima fila con l’olandese c’è il sorprendente Lando Norris (McLaren), a soli 48 millesimi dal leader del Mondiale, terzo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi del quarto posto seguito da Valtteri Bottas.’’Il mio secondo tentativo è stato piuttosto brutto: sono felice per essere primo ma non per come ci siamo arrivati - ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche - Fare due pole qui è comunque molto bello, il team sta mostrando tutta la sua forza. Su cosa mi concentrerò domani? Sulle mescole più soft rispetto allo scorso weekend, sarà più difficile gestirle, ma dobbiamo concentrarci sulla nostra gara per cercare di vincere’’.Cattive notizie per la Ferrari: Carlos Sainz e Charles Leclerc non sono riusciti a superare il Q2, chiudendo rispettivamente con l’undicesimo e il dodicesimo tempo, con la Rossa che preferisce la gomma gialla in prospettiva gara al posto della rossa. ’’Ci aspettavamo di essere fuori dal Q3 ma essere dietro ad una Williams con la stessa gomma è più inaspettato - ha ammesso Leclerc - Idea gomma gialla invece della rossa? Era la strategia sin dall’inizio’’.

