La super dieta di Platinette: ecco come ha perso 30 kg in 6 mesi: menù. La super dieta di Platinette, l’opinionista dalla parrucca biondo platino, il cui vero nome è Mauro Coruzzi, è molto rigida ma consente di perdere molto peso. Platinette ha perso 30 kg in 6 mesi. Naturalmente il noto opinionista si è affidato a una nutrizionista per riuscire a perdere peso in salute. Ha iniziato con i digiuni depurativi, poi ha assunto solo liquidi e cibo cremoso, mentre ora ha inserito nel menù anche altri cibi. Inaspettatamente, fa anche attività fisica, ritrovando così agilità e salute.In un’intervista rilasciata a DiPiù Platinette ha raccontato: «Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, ma è di natura psicologica». Inoltre chiarisce perché si è dovuto ritirare dalla scene in questo periodo: “«er questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento».Super dieta di Platinette: esempio menù della dieta liquidaColazione. Una tisana a piacere o una spremuta di frutta rigorosamente non zuccherata o dolcificata.Spuntino. Un frullato di frutta mista di stagione, senza dolcificanti o zuccheri aggiunti. La frutta contiene già il fruttosio che conferisce un sapore dolciastro molto gradevole al palato.Pranzo. Passato di verdure a foglia verde.Merenda. Frullato di frutta con aggiunta un goccio di latte oppure un centrifugato di verdure.Cena. Passato di verdure.Non si tratta di una dieta da poter seguire oltre 2-3 giorni e senza la supervisione di uno specialista. Pur essendo depurativa, ricca di vitamine e sali minerali, manca sostanzialmente di carboidrati e proteine di origine animale che sono alla base di una dieta sana ed equilibrata. Il consumo eccessivo di frutta e verdura, senza specifiche dosi, può comportare inoltre degli sgradevoli effetti collaterali come gonfiore addominale, tensione, meteorismo e flatulenza, motivi per cui è sempre bene affidarsi al parere di un nutrizionista o di un dietologo, evitando il fai-da-te.Solo dopo sei mesi di regime rigido, una vera sfida con se stesso, Platinette ha iniziato ad introdurre cibi solidi nella propria dieta, aggiungendo carboidrati e alimenti di origine animale, carni bianche e rosse. L’idea è quella di mangiare di tutto, come prevede lo schema della dieta mediterranea, ma facendo attenzione alle quantità e lavorando molto di psicologia. In un’intervista rilasciata a DiPiù Platinette ha raccontato: «Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, ma è di natura psicologica». Inoltre chiarisce perché si è dovuto ritirare dalla scene in questo periodo: “«er questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento».“Poi piano piano la nutrizionista mi ha detto che potevo reinserire gli altri cibi, modificandone le quantità. Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo», confessa Coruzzi, che consiglia il suo metodo per non mangiare troppo «una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone. Assumo un giusto distacco, gusto e prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce». Attenzione: è assolutamente vietato seguire una dieta così rigida senza il parere di un nutrizionista o specialista in quanto può avere effetti seri per la salute.

Non si tratta di una dieta da poter seguire oltre 2-3 giorni e senza la supervisione di uno specialista. Pur essendo depurativa, ricca di vitamine e sali minerali, manca sostanzialmente di carboidrati e proteine di origine animale che sono alla base di una dieta sana ed equilibrata. Il consumo eccessivo di frutta e verdura, senza specifiche dosi, può comportare inoltre degli sgradevoli effetti collaterali come gonfiore addominale, tensione, meteorismo e flatulenza, motivi per cui è sempre bene affidarsi al parere di un nutrizionista o di un dietologo, evitando il fai-da-te. Solo dopo sei mesi di regime rigido, una vera sfida con se stesso, Platinette ha iniziato ad introdurre cibi solidi nella propria dieta, aggiungendo carboidrati e alimenti di origine animale, carni bianche e rosse. L’idea è quella di mangiare di tutto, come prevede lo schema della dieta mediterranea, ma facendo attenzione alle quantità e lavorando molto di psicologia.

