Dieta estiva per dimagrire 6 kg: menÃ¹ di tutti i giorni

Salute e benessere Diete

Dieta estiva per dimagrire 6 kg: menù di tutti i giorni Dieta estiva per dimagrire 6 kg: menù di tutti i giorni

Dieta estiva per dimagrire 6 kg. La dieta estiva per dimagrire 6 kg a luglio è facile da seguire, basta preparare un menù a base di proteine, fibre e vitamine e soprattutto bere tanta acqua. La dieta estiva per dimagrire 6 kg vieta il consumo di bevande zuccherate e bevande alcoliche. Per facilitare la perdita di peso bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno anche per purificare l'organismo. In particolare prima di iniziare ogni pasto bisogna bere almeno 2 bicchieri di acqua e mangiare frutta, in questo modo lo stomaco si riempirà con poche calorie e quindi si mangerà di meno. Un altro segreto è mangiare poco ma spesso per mantenere sempre attivo il metabolismo. L'importante è anche affiancare alla dieta una blanda attività fisica. Ad esempio facciamo una camminata a passo svelto tutti i giorni, oppure una nuotata in piscina o una mezz'ora di corsa, insomma scegliere pure quello che più preferite, l'importante è muoversi. Prima di vedere un esempio completo della dieta estiva settimanale raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta che elenchiamo è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.Dieta estiva: regole da seguire per dimagrire 6 kg.Il menù giornaliero è di circa 1000 calorie. I giorni di dieta possono sostituirsi l'uno con l'altro. Iniziamo la giornata bevendo un bicchiere di acqua a digiuno. Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Non superiamo più di 3 caffè al giorno (senza zucchero). Non saltiamo mai i pasti, in special modo la colazione, altrimenti rallentiamo il metabolismo. Niente bevande alcoliche né zuccherate. Se abbiamo un improvviso attacco di fame mangiamo un frutto. Se pratichiamo lo sport possiamo aumentare le porzioni della dieta senza variarla. La colazione da lunedì e nei giorni seguenti prevede sempre caffè o tè a scelta con miele e due fette biscottate integrali oppure dello yogurt magro con cereali integrali. Gli spuntini mattutini sono sempre a base di un frutto di stagione oppure uno yogurt magro, quelli pomeridiani prevedono un frutto a scelta. Prima di vedere un esempio completo della dieta estiva settimanale raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta che elenchiamo è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.Dieta estiva: esempio di menù settimanale per dimagrire 6 kgLUNEDÌColazione: caffè o tè a scelta con miele e sue fette biscottate integrali oppure dello yogurt magro con cereali integraliSpuntino: un frutto di stagione oppure uno yogurt magroPranzo: salmone al vapore oppure un panino integrale con un affettato leggero ad esempio della bresaola o prosciutto crudoSpuntino: un frutto a sceltaCena: pasta pomodoro e basilico e insalata verde condita un cucchiaio di olio e acetoMARTEDÌPranzo: un piatto di polpo e patate oppure un piatto di bresaola con rucola e un panino integraleCena: pollo e un panino integraleMERCOLEDÌPranzo: piatto unico di prosciutto crudo (sfilettiamo il grasso) e meloneCena: verdure bollite e un panino integraleGIOVEDÌPranzo: merluzzo al vapore oppure bresaola con un panino integraleCena: petto di tacchino accompagnato da rucola in insalataVENERDÌPranzo: due fette di anguria, e una pallina di gelato alla fruttaCena: riso venere accompagnato da verdure a piacere, insalata mista condita con un cucchiaio di olio e acetoSABATOPranzo: un piatto di minestroneCena: orata al cartoccio e un panino integraleDOMENICAPranzo: insalata di fagiolini e patate lesse condita con un cucchiaio di olioCena: insalata mista con pomodorini carote e un uovo sodo

Dieta estiva per dimagrire 6 kg. La dieta estiva per dimagrire 6 kg a luglio è facile da seguire, basta preparare un menù a base di proteine, fibre e vitamine e soprattutto bere tanta acqua. La dieta estiva per dimagrire 6 kg vieta il consumo di bevande zuccherate e bevande alcoliche. Per facilitare la perdita di peso bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno anche per purificare l'organismo. In particolare prima di iniziare ogni pasto bisogna bere almeno 2 bicchieri di acqua e mangiare frutta, in questo modo lo stomaco si riempirà con poche calorie e quindi si mangerà di meno. Un altro segreto è mangiare poco ma spesso per mantenere sempre attivo il metabolismo. L'importante è anche affiancare alla dieta una blanda attività fisica. Ad esempio facciamo una camminata a passo svelto tutti i giorni, oppure una nuotata in piscina o una mezz'ora di corsa, insomma scegliere pure quello che più preferite, l'importante è muoversi. Prima di vedere un esempio completo della dieta estiva settimanale raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta che elenchiamo è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Dieta estiva: regole da seguire per dimagrire 6 kg.

Il menù giornaliero è di circa 1000 calorie. I giorni di dieta possono sostituirsi l'uno con l'altro. Iniziamo la giornata bevendo un bicchiere di acqua a digiuno. Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Non superiamo più di 3 caffè al giorno (senza zucchero). Non saltiamo mai i pasti, in special modo la colazione, altrimenti rallentiamo il metabolismo. Niente bevande alcoliche né zuccherate. Se abbiamo un improvviso attacco di fame mangiamo un frutto. Se pratichiamo lo sport possiamo aumentare le porzioni della dieta senza variarla. La colazione da lunedì e nei giorni seguenti prevede sempre caffè o tè a scelta con miele e due fette biscottate integrali oppure dello yogurt magro con cereali integrali. Gli spuntini mattutini sono sempre a base di un frutto di stagione oppure uno yogurt magro, quelli pomeridiani prevedono un frutto a scelta. Prima di vedere un esempio completo della dieta estiva settimanale raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta che elenchiamo è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Dieta estiva: esempio di menù settimanale per dimagrire 6 kg

LUNEDÌ

Colazione: caffè o tè a scelta con miele e sue fette biscottate integrali oppure dello yogurt magro con cereali integrali

Spuntino: un frutto di stagione oppure uno yogurt magro

Pranzo: salmone al vapore oppure un panino integrale con un affettato leggero ad esempio della bresaola o prosciutto crudo

Spuntino: un frutto a scelta

Cena: pasta pomodoro e basilico e insalata verde condita un cucchiaio di olio e aceto

MARTEDÌ

Pranzo: un piatto di polpo e patate oppure un piatto di bresaola con rucola e un panino integrale

Cena: pollo e un panino integrale MERCOLEDÌ

Pranzo: piatto unico di prosciutto crudo (sfilettiamo il grasso) e melone

Cena: verdure bollite e un panino integrale

GIOVEDÌ

Pranzo: merluzzo al vapore oppure bresaola con un panino integrale

Cena: petto di tacchino accompagnato da rucola in insalata

VENERDÌ

Pranzo: due fette di anguria, e una pallina di gelato alla frutta

Cena: riso venere accompagnato da verdure a piacere, insalata mista condita con un cucchiaio di olio e aceto SABATO

Pranzo: un piatto di minestrone

Cena: orata al cartoccio e un panino integrale

DOMENICA

Pranzo: insalata di fagiolini e patate lesse condita con un cucchiaio di olio

Cena: insalata mista con pomodorini carote e un uovo sodo