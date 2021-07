Giornalismo, Alessandra Galloni vince il 42^ Premio Ischia

Cultura Giornalismo

ROMA - Alessandra Galloni, nuova direttrice della agenzia Reuters, è la vincitrice della 42esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. A Giovanni Floris, conduttore di ’’DiMartedi’’ su La7 il riconoscimento come giornalista televisivo dell’anno, ad Agnese Pini, direttrice de ’’La Nazione’’ quello per la carta stampata, a Nicoletta Carbone (Radio 24) autrice e conduttrice di ’’Obiettivo benessere’’ il premio per il settore radiofonico mentre per il giornalismo sportivo premio è stato assegnato ad Alessandro Barbano, condirettore del ’’Corriere dello Sport’’. Lo ha deciso la giuria presieduta da Giulio Anselmi e composta da Andrea Abodi, Lucia Annunziata, Luigi Contu, Marco Damilano, Luciano Fontana, Massimo Franco, Carlo Gambalonga, Giovanni Grasso, Federico Monga, Mario Orfeo e Fabio Tamburini.La cerimonia di consegna della 42esima edizione del Premio Ischia si terrà il 3 e 4 settembre prossimi a Ischia, isola certificata covid free.L’evento, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Valentino, ha il sostegno della Regione Campania, dell’Istituto per il Credito Sportivo, dell’Aci (Automobile Club d’Italia), del Gruppo Unipol, di Menarini Group s.p.a., di Terna s.p.a., ACEA s.p.a., Free To X Spa e la collaborazione di Data Stampa e iCorporate.

