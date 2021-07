Variante delta Covid: ipotesi nuovo lockdown in Italia: ecco quando

Italia Covid

In Italia l'incubo del lockdown potrebbe non essere del tutto finito. E la "colpa" sarebbe della variante Delta del Covid, la mutazione del virus individuata in India e ora già diffusa in moltissimi Paesi, Regno Unito in testa. A non escludere l'ipotesi di una nuova chiusura a ottobre è il consulente di Roberto Speranza, Walter Ricciardi. "La variante Delta ci deve preoccupare: sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avrà anche in Italia il numero di contagi del Regno Unito, ma se la popolazione più fragile sarà protetta gli effetti sulla mortalità e le ospedalizzazioni saranno le stesse dell'Inghilterra, quindi molto limitati", ha detto in un'intervista a Radio Capital.

