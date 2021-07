Mostra Attorno a Van Gogh a Scicli

In collaborazione con Marco Goldin, arrivano a Scicli 30 tele circa, di grande formato, tutte legate direttamente o indirettamente alla pittura di Van Gogh. Cetty Previtera ha realizzato un piccolo ciclo interpretando i paesaggi di montagna di Van Gogh, Giuseppe Puglisi i cieli di notte e Piero Zuccaro i suoi cieli materici. Ne risulta una mostra eccezionale, in cui la grande protagonista è la pittura con la ‘p’ maiuscola, corredata da un libro in cui Marco Goldin racconta Van Gogh attraverso le opere dei nostri contemporanei. La mostra sarà aperta fino all’8 agosto ed è a ingresso gratuito, l’opening è giovedì 8 luglio alle 20.00, durante la quale sarà possibile incontrare gli autori. È gentilmente richiesto l’uso della mascherina e verrà monitorato il numero massimo di presenze all’interno della galleria, per rispettare il distanziamento di sicurezza, info allo 0932 931154.