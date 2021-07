Cronaca Vittoria

Incidente a Scoglitti: scontro tra due auto Incidente a Scoglitti: scontro tra due auto

Incidente stradale oggi tra la Sp 31 e la Sp 16 a Scoglitti. A scontrarsi per cause in corso di accertamento sono state due auto, una Fiat Panda e una Renault. Ingenti i danni alle due auto. Sul posto le Forze dell’Ordine. In corso la ricostruzione esatta dell’incidente. (Foto Assenza)

Incidente stradale oggi tra la Sp 31 e la Sp 16 a Scoglitti. A scontrarsi per cause in corso di accertamento sono state due auto, una Fiat Panda e una Renault. Ingenti i danni alle due auto. Sul posto le Forze dell’Ordine. In corso la ricostruzione esatta dell’incidente. (Foto Assenza)