Hub Asp Ragusa: ancora Open Day fino al 4 luglio

Negli hub dell’Asp di Ragusa, al fine di implementare la vaccinazione anti COVID-19, continuano gli open day. Dal 1° luglio e fino alla data del 4 luglio p.v. è garantita la vaccinazione, anche senza prenotazione, per tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni e per i soggetti “fragili”. L'iniziativa, volta a sensibilizzare quanti ancora non hanno ricevuto la propria dose vaccinale, anche in funzione della diffusione delle varianti, proseguirà dal 4 luglio e fino alla data di martedì 6 luglio, ampliando la platea a tutte le fasce d'età a partire da 12 anni compiuti.Inoltre, si precisa che anche per il target 60-79 anni sarà possibile utilizzare i vaccini Pfizer e Moderna.Hub dell’Asp:Ragusa PalaMinardi - dalle ore 8.00 alle 11.00, dalle ore 17.00 alle 22.00. Ex Ospedale Civile dalle ore 8.00 alle 11.00.Modica - Contrada Beneventano dalle ore 8.00 alle 11.00, dalle ore 17.00 alle 22.00.Scicli - Contrada Zagarone - dalle ore 8.00 alle 11.00, dalle ore 17.00 alle 22.00.Vittoria - "Fiere" dalle ore 8.00 alle 11.00 dalle ore 17.00 alle 22.00.

