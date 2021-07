Guardie mediche turistiche, il sindaco di Scicli scrive all'Asp di Ragusa

Attualità Ragusa

Dopo l’annuncio, da parte dei vertici dell’Asp, della mancata disponibilità di medici per la copertura dei ruoli nelle guardie mediche turistiche estive, il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha scritto al direttore generale dell’azienda sanitaria ragusana Angelo Aliquò: “Esprimiamo la nostra preoccupazione in ordine alla prospettiva di affrontare una stagione estiva senza guardie mediche turistiche. Mi corre obbligo di ricordare che Scicli consta di 20 chilometri di costa e di quattro borgate rivierasche: Playa Grande, Donnalucata, Cava d’Aliga-Bruca e Sampieri, e la popolazione residente nei mesi estivi aumenta di diverse migliaia di unità.Garantire i servizi sanitari di primo accesso è essenziale in un territorio ad alta vocazione turistica come Scicli. Ben comprendendo che la difficoltà dell’Azienda sanitaria è indipendente dalla volontà della stessa, auspico una soluzione del problema a beneficio della comunità che mi onoro di amministrare”.

