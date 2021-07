Covid Ragusa 1 luglio: 247 positivi e 13 ricoverati

Attualità Ragusa

Son in calo i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. In totale oggi, 1 luglio, i positivi sono 247 di cui 227 in isolamento domiciliare, 13 ricoverati e 7 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Il numero dei guariti dal coronavirus sono 12.361 mentre i morti sono stabili a 276. Vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:18 Acate1 Chiaramonte Gulfi51 Comiso0 Giarratana COVID FREE36 Ispica12 Modica0 Monterosso COVID FREE4 Pozzallo44 Ragusa9 Santa Croce Camerina4 Scicli48 VittoriaIn aumento, seppur di poco, il numero dei ricoverati in ospedale. Ecco come sono distribuiti i 13 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: 12 nel reparto di Malattie Infettive (11 residenti in provincia di Ragusa e 1 fuori provincia), 1 in Rianimazione. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi,1 luglio, i dei test Covid: 155.530 tamponi molecolari, 30.249 test sierologici, 381.108 test rapidi per un totale di 576.887.

