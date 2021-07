Attualità Modica

A Modica apre Raro il primo conceptfood, un luogo magico per tutti i sensi, un luogo senza tempo dove cenare o bere un aperitivo “sospeso” in un panorama mozzafiato che abbraccia le bellezze della città della Contea. Si trova a Modica Belvedere, nel quartiere Dente. E’ una nuova location che porta la firma di Gianpiero Ragusa, noto per la sua storica attività nel campo della ristorazione, in ultimo Hostaria della Musica, e Loredana Roccalsalva, famosa stilista, nota oltre i confini d’Italia. “Raro - spiega Giampiero Ragusa - è un luogo dove fermarsi per assaporare la cucina del territorio modicano e siciliano, dove bere un aperitivo con amici o festeggiare un evento importante. E’ un luogo ideale per chi desidera regalarsi una piacevole pausa di gusto con vista panoramica su Modica, gustando e assaporando le nostre tradizioni culinarie siciliane rivisitate in chiave moderna o le nostre pizze speciali preparate con arte dai nostri chef”.Ma Raro non è solo un luogo per mangiare, bere o ammirare lo splendido panorama sul centro storico di Modica, Raro è anche altro. “Questo tempo sospeso – spiega la stilista Loredana Roccasalva - è stato foriero di tante riflessioni e anche di tanti nuovi progetti e di tante nuove collaborazioni che abbiamo il piacere di raccontarvi. RARO è il frutto di una collabor@zione nuova particolare, inusuale per il nostro brand. Abbiamo disegnato un luogo su misura per questa collina a Modica, dove tra pochi giorni aprirà questo nuovo conceptfood. Disegnare un abito e progettare un luogo hanno richiesto la stessa capacità sartoriale, la stessa attitudine per la cura del dettaglio, uguale studio delle forme e sviluppo di un "vestito" unico. Avevamo il piacere di raccontarvi questo luogo, il suo cuore pulsante è made in Sicily al 100%, come i nostri prodotti sartoriali.Abbiamo disegnato un luogo che parla della rilettura di una storia di millenni fatta di arte e di culture, perché è attraverso la rilettura di un territorio che si può scrivere il suo futuro. Raro – conclude la stilista Roccasalva - è un luogo magico, il luogo della sosta, dell'esperienza totalizzante che coinvolge tutti i sensi”. A Raro tutto è stato pensato nel minimo dettaglio, anche il modo speciale di presentare i piatti a tavola. “E’ stata realizzata una collezione di piatti unici e particolari - conclude la stilista Roccasalva - grazie ad una collaborazione con Giovanni Cerruto di Ceramiche Cerruto e Alessandro di Dàlassa. Io ho progettato e loro hanno realizzato con grande professionalità una collezione di piatti unici, ispirata a Modica e al suo panorama”. Raro apre il 2 luglio alle ore 19.

