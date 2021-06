Euro2020, 2.000 contagi Covid correlati al torneo europeo

Sport Euro2020

Euro2020 e contagi da covid in Scozia: sono quasi 2.000 i casi correlati alla competizione europea. Secondo il Dipartimento della Salute pubblica scozzese, infatti, dei 32mila cittadini scozzesi risultati positivi al coronavirus tra l'11 e il 28 giugno, 1.991 hanno partecipato ad almeno un evento legato agli Europei, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow Green, o un incontro informale in un bar o una serata in una casa privata per vedere la partita. Quasi i 2/3 di questi casi, 1.294, riguardano persone che si trovavano a Londra il 18 giugno, data della sfida della fase a giorni contro l'Inghilterra; di questi, 397 erano seduti in tribuna a Wembley. A causa delle restrizioni legate alla situazione sanitaria, ai tifosi scozzesi erano stati assegnati solo 2.600 biglietti, il che non ha impedito a diverse migliaia di fan di invadere la capitale inglese per vivere l'evento da vicino.Infine un ultimo dato, il 90% dei casi identificati legati agli Europei riguarda uomini, il 75% di loro è compreso in una fascia di età tra i 20 ei 39 anni.

