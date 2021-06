Alimenti brucia grassi che non devono mancare nella dieta: elenco

Salute e benessere Diete

Alimenti brucia grassi: ecco cosa mangiare nella dieta. Quando si comincia una dieta spesso si eliminano alcuni alimenti che sono poco conosciuti come alimenti brucia grassi. Ecco un elenco di alcuni alimenti che svolgono un’azione benefica sui depositi di grasso o depositi adiposi.

Alimenti brucia grassi nella dieta:

Ananas: ricco in bromelina, una molecola proteolitica che riduce l’infiammazione tipica delle zone caratterizzate da depositi adiposi.

Arancia, kiwi e limone: la vitamina C stimola la produzione di carnitina che a sua volta favorisce la lipolisi.

Broccoli, peperoni, rucola e spinaci: la vitamina C stimola la produzione di carnitina che a sua volta favorisce la lipolisi.

Cacao: catechine, stimolanti metabolici.

Caffè: caffeina, stimolante metabolico. Carne magra: ricca in proteine e contenente tutti e 8 gli aminoacidi essenziali, forte azione termogenica.

Cipolla: la sua digestione comporta un consumo calorico più alto rispetto alle calorie fornite dall’alimento (calorie negative).

Curcuma: la curcumina contrasta l’accumulo di adipe negli adipociti.

Insalata (in particolare la lattuga): la sua digestione comporta un consumo calorico più alto rispetto alle calorie fornite dall’alimento (calorie negative).

Mango: le catechine stimolano il metabolismo dei grassi aumentando la termogenesi.

Mela e pera: contengono grandi quantità di pectina, una fibra solubile che vanta proprietà contrastanti la litogenesi e favorenti la lipolisi.

Pepe nero: la piperina è una sostanza dalla nota azione termogenica.

Peperoncino: la capsaicina, oltre ad un’azione antidolorifica, stimola la lipolisi. Pesce, crostacei e molluschi: la presenza di iodio stimola la produzione di ormoni tiroidei sollecitando il metabolismo.

Pompelmo: la sua digestione comporta un consumo calorico più alto rispetto alle calorie fornite dall’alimento (calorie negative).

Sedano: la sua digestione comporta un consumo calorico più alto rispetto alle calorie fornite dall’alimento (calorie negative).

Tè verde: catechine, soprattutto l’Epigallocatechina gallato, stimolante metabolico.

Zucchine: la loro digestione comporta un consumo calorico più alto rispetto alle calorie fornite dall’alimento (calorie negative).